Pamela Anderson e Liam Neeson revelam bastidores de novo ‘Corra que a Polícia Vem Aí’

Além de estarem juntos na vida real, os atores são as estrelas do reboot do filme, que estreia no dia 14 de agosto

Divulgação 'Pamela é tudo isso e muito mais; todas as cenas que fiz com ela foram fantásticas', disse o ator



Um dos casais mais incríveis da Hollywood atual é formado por Pamela Anderson e Liam Neeson. Além de estarem juntos na vida real, os atores são as estrelas do reboot de “Corra que a Polícia Vem Aí”. O filme estreia dia 14 nos cinemas. Contracenando juntos pela primeira vez, Pamela conta que estava muito ansiosa para conhecer Liam. “Ele tem uma carreira incrível, faz parte da realeza da atuação”, diz ela.

“Então, era intimidante. Eu estava com medo de conhecê-lo. Eu estava literalmente tremendo no dia em que fui ensaiar nossa primeira cena. Mas, assim que começamos, ele se mostrou um cavalheiro e uma pessoa adorável – tão generoso, elogioso e solidário que é impossível não se apaixonar por Liam.”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Neeson conta que não via a hora de gravar as cenas com Beth Davenport, personagem de Anderson no longa. “Beth é uma femme fatale – muito bonita, sexy e engraçada. E Pamela é tudo isso e muito mais. Todas as cenas que fiz com ela foram fantásticas, e eu sempre as aguardava ansiosamente. Era ótimo trabalhar com ela – sem ego inflado, sem arrogância. E ela se tornou uma nova amiga”, comenta o ator. Escrito e dirigido por Akiva Schaffer, o filme é uma associação entre a Paramount Pictures com a Domain Entertainment e a Fuzzy Door Productions.