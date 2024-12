Sabrina Sato visita quadra da Gaviões da Fiel com fantasia de Mamãe Noel

Rainha de bateria da escola de samba paulista não apenas animou o público, mas também compartilhou momentos da festa em suas redes sociais, incluindo uma foto ao lado da atriz Alessandra Negrini

Sabrina Sato fez uma visita à quadra da Gaviões da Fiel, onde encantou os presentes ao se apresentar vestida como a Mamãe Noel. A famosa apresentadora e rainha de bateria da escola de samba paulista não apenas animou o público, mas também compartilhou momentos da festa em suas redes sociais, incluindo uma foto ao lado da atriz Alessandra Negrini. A escolha do traje natalino é uma tradição que Sabrina mantém ao longo dos anos. Em seu Instagram, ela fez uma retrospectiva de suas fantasias, relembrando os looks que usou em edições anteriores.

Em 2022, a artista optou por se fantasiar de árvore de Natal, enquanto em 2023, seu visual foi inspirado no clima do Polo Norte, com um conjunto vermelho, detalhes em prata e penugem branca. A presença de Sabrina Sato na quadra da Gaviões da Fiel não apenas trouxe alegria aos foliões, mas também reforçou seu papel como uma das figuras mais queridas do carnaval paulista. A interação com o público e a energia contagiante da artista são sempre esperadas em suas aparições, especialmente em eventos que celebram a cultura do samba.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira