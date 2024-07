Saiba como foi o casamento milionária na Índia que contou com shows de Katy Perry e Backstreet Boys

Festa de Anant Ambani e Radhika Merchant contou com a presença de Rihanna, estrelas de Bollywood, famosos, políticos e bilionários, incluindo Bill Gates

O casamento milionários Anant Ambani e Radhika Merchant foi marcado por extravagância, com 11 eventos de pré-casamento e shows de artistas renomados como Katy Perry e Backstreet Boys em um cruzeiro. A festa contou com a presença de Rihanna, estrelas de Bollywood, famosos, políticos e bilionários, incluindo Bill Gates. Anant Mukesh Ambani, nascido em Mumbai, Índia, em 10 de abril de 1995, é o filho mais novo de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, com uma fortuna de US$ 123,9 bilhões. Aos 29 anos, Anant é um dos herdeiros do império da Reliance Industries, empresa da família. Formado pela Brown University, nos Estados Unidos, ele se juntou aos irmãos na empresa familiar, assumindo um papel de liderança nos negócios de energia. É responsável pela expansão do setor de energia verde da companhia, com o objetivo de torná-la uma empresa com emissão zero de carbono até 2035.

Além de seu envolvimento nos negócios da Reliance, Anant é conhecido por seu compromisso com o bem-estar animal. Ele lançou o Vantara, um abrigo para animais em risco, demonstrando sua paixão por causas filantrópicas. O jovem herdeiro também é diretor não executivo na empresa, participando da construção do Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex, uma usina de energia solar fotovoltaica. O custo exato do casamento não foi revelado pelas famílias envolvidas, mas estima-se que tenha sido desembolsado US$ 156 milhões (cerce de R$ 849 milhões).

