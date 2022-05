Samantha Schmütz chora e pede perdão à Juliette: ‘Meu comentário foi carregado de ódio’

Atriz disse que entendeu que sua colocação foi infeliz, explicou o que a motivou a questionar se a ex-BBB é uma artista e não poupou elogios ao falar da cantora

Reprodução/Instagram/samanthaschmutz Samantha Schmütz disse que não se posicionou antes porque precisava chorar e digerir o que aconteceu



A atriz Samantha Schmütz quebrou o silêncio e se manifestou sobre o polêmico comentário que fez sobre a ex-BBB Juliette. Em um vídeo no qual a cantora fala sobre a importância de uma pessoa pública se posicionar sobre assuntos relevantes para a sociedade, a atriz escreveu: “Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”. Samantha apagou o comentário, mas prints viralizaram nas redes sociais e ela foi muito criticada, inclusive pela classe artística. Nesta quarta-feira, 18, a atriz postou vídeos nos stories no Instagram se desculpando: “Gostaria de ter vindo antes [me posicionar], mas precisei refletir, precisei digerir, precisei chorar e precisei entender que meu comentário foi super infeliz, foi carregado de ódio, de mágoa, de falta de empatia com uma pessoa que só faz o bem para o Brasil”. Samantha voltou atrás e disse que a campeã do “BBB 21” é, sim, uma artista. “Está cantando, está fazendo show que está lotando, tem seus fãs. Fiz esse comentário desnecessário, descabido, estou super triste. Aprendi com isso, pode ter certeza.”

Durante seu desabafo, a atriz explicou que acabou descontando na ex-BBB a insatisfação de algo que não está relacionado a ela. “Está muita confusão hoje em dia na nossa indústria, na nossa profissão. Celebridade, famoso, está tudo misturado, vira ator, vira atriz, vira artista e joguei minha frustração na Juliette. É muito difícil ser artista independente, se você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo, os artistas são massacrados. Vejo milhões de amigos tendo que desistir”, afirmou. Pensando em tudo isso quando viu o vídeo de Juliette, Samantha contou que explodiu, mas logo notou que o problema não era a cantora e apagou o comentário. “Ficou [no ar uns] 40 segundos, mas foi o suficiente. Acho que precisava disso para aprender. Estou aqui para pedir desculpas a Juliette, aos fãs dela e a quem eu magoei, mas pode ter certeza que a pessoa mais magoada, mais ferida, mais atingida com essa história sou eu.” Por fim, a atriz pediu uma segunda chance: “Espero que você me perdoe, Juliette, e o Brasil também, que me dê essa chance de aprender”.