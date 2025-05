Samara Felippo discute com Lázaro Ramos sobre licença-paternidade ser ampliada: ‘Para ficar dormindo, vai trabalhar’

Ator expressou, por meio de uma publicação nas redes sociais, sua insatisfação com o atual período de apenas cinco dias de licença para os pais após o nascimento de um filho

Samara Felippo, aos 46 anos, virou polêmica ao responder de forma irônica a uma postagem de Lázaro Ramos, também com 46 anos, que defendia a ampliação da licença-paternidade. Lázaro expressou, por meio de uma publicação nas redes sociais, sua insatisfação com o atual período de apenas cinco dias de licença para os pais após o nascimento de um filho: “Como é que um pai vai participar dos cuidados da sua companheira e do bebê, conhecer o novo membro da família, e se adaptar a uma nova rotina nesse tempo?”, questionou.

A resposta de Samara nos comentários foi provocativa: “Só se for para ele fazer o que tem que fazer em casa. Para ficar dormindo e enchendo do saco, vai trabalhar!!!” Essa declaração gerou uma onda de críticas, com uma internauta ressaltando que a igualdade na responsabilidade parental não pode ser exigida sem a existência de leis que a sustentem. “Como se cobra paridade no cuidado da casa e dos filhos sem leis que permitam isso? Não é porque você está com um homem que não vale o que o gato enterra, que as que têm companheiros de verdade devem ser privadas de uma lei importante”, escreveu uma seguidora de Lázaro Ramos.

Após a polêmica, Samara decidiu se pronunciar novamente, ressaltando a relevância da paternidade ativa. “Espero que os homens que são pais e os que desejam ser, estejam cada mais conscientes do que é uma paternidade ativa para que essa luta seja realmente de transformação”, iniciou em seu texto. “Que não achem que estão ‘ajudando’ e que saibam o que significa estar criando vinculo e conexão com seu bebê, pois vai impactar muito a vida de milhares de mulheres que puderem contar com seus parceiros no momento do seu puerpério”, disse.

