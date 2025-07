Samara Felippo se revolta após Instagram remover vídeo com filhas e limitarr sua conta

Segundo a notificação recebida, o conteúdo teria apresentado crianças de forma potencialmente sexualizada; atriz diz que ‘não havia fotos de crianças nem de biqúini’

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais nesta segunda-feira (28) para criticar o Instagram após ter uma de suas publicações removida sob a alegação de violar as diretrizes da plataforma relacionadas à “nudez infantil”. Segundo a notificação recebida, o conteúdo teria apresentado crianças de forma potencialmente sexualizada, ainda que com o intuito de denúncia ou crítica. Como consequência, a atriz teve recursos de sua conta limitados, incluindo a suspensão de transmissões ao vivo por um ano.

A postagem fazia parte de uma trend popular na plataforma e mostrava Samara com suas duas filhas, Alícia, de 16 anos, e Lara, de 12, além do atual companheiro, o humorista Elidio Sanna. “Não havia nenhuma foto de crianças nem de biquíni. Somente amor e minha família”, escreveu Samara em seu perfil, negando qualquer conteúdo inapropriado.

Além da exclusão do vídeo, a atriz relatou ter perdido acesso a outras funcionalidades da rede social. Revoltada, ela criticou o critério adotado pelo Instagram para moderar conteúdos. “Homens sendo misóginos, assediando, discursos de ódio, vocês não excluem e nem bloqueiam, né? Denuncio 400 vezes publicações horrorosas e nada acontece”, escreveu.

Nos comentários, seguidores apoiaram a atriz e sugeriram que a remoção poderia ter sido motivada por denúncias em massa. “Certamente foi denúncia em massa motivada por algum grupo masculinista”, afirmou um perfil. Outro usuário escreveu: “O Instagram é uma rede social muito esquisita. Bloqueiam postagens do nada e deixam outras que são realmente nocivas”.

Samara é mãe de Alícia e Lara, frutos do relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandrinho. Ela vive atualmente um relacionamento aberto com Elidio Sanna e costuma compartilhar momentos em família nas redes sociais. Até o momento, o Instagram não se pronunciou sobre o caso.

Veja os prints postados pela atriz em sua conta

