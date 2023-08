Sandy revela por que não mostra o rosto do filho na internet: ‘Ele não tem nada a ver com minha fama’

Cantora argumentou que filho de 9 anos vai escolher posteriormente se deseja ser famoso: ‘Preservo a privacidade dele’

Reprodução/Instagram/@sandyoficial Sandy é casada com o músico Lucas Lima



A cantora Sandy deu detalhes sobre a criação de seu filho, Theo, de 9 anos. Durante uma entrevista ao podcast “Quem Pode Pod”, ela revelou que, mesmo com a curiosidade do público para conhecer o rosto de seu filho, optou por preservar a identidade da criança. A artista argumenta que Theo pode escolher se deseja ou não ser famoso quando for mais velho. “Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha, se ele quer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe qual é a cara do Theo. Quem vê ele na rua sabe, por exemplo, fãs que veem ele chegando aos shows comigo sabem e super respeitam a minha vontade, mas se ele vai ao shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é, ninguém vem falar: ‘Olha, o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto’. É muito bom poder dar essa opção para ele”, explicou.

Sandy disse que a criança tem a personalidade parecida com a do pai, Lucas Lima, é apaixonado por bandas de rock e aprendeu a tocar diferentes instrumentos musicais. “No futuro ele provavelmente vai ter redes sociais, vai escolher se expor de alguma maneira e o nível de exposição que ele quer, mas eu queria que essa exposição fosse [escolha] dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, acrescentou.