Sandy tem um novo affair? Web já se encantou por Pedro Andrade; conheça

Nem a cantora e nem o médico se pronunciaram ainda sobre o suposto relacionamento

Reprodução/Instagram/@sandyoficial Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação em setembro de 2023



As especulações de que Sandy Leah estar vivendo um novo romance estão tomando a internet, e o suporto affair é o médico Pedro Andrade. A notícia é da coluna da Fabiola Oliveira, mas até o momento nenhum dos dois se pronunciou ou confirmou a informação. Com doutorando em Genômica pela USP, Pedro Andrade é conhecido por sua atuação na área de medicina preventiva, pós-graduado em metrologia, endocrinologia e coordenador de Pós-Graduação em Medicina de Precisão. Mas também já esteve envolvido com outra pessoa conhecida da mídia, a ex BBB14 Vanessa Mesquita, vencedora da temporada. Mas, apesar da informação do possível novo romance da cantora, ela não segue o médico no Instagram, enquanto ele é, sim, um seguidor de Sandy. Mesmo sem qualquer confirmação, internautas foram até a pagina do doutor comentar sobre o affair. Na rede social, o médico cria conteúdos sobre saúde, e nas últimas horas ganhou mais de 60 mil seguidores com a divulgação do possível namoro, na última terça-feira, 30.

Atualmente, Andrade acumula mais de 260 mil seguidores.

O fim da relação de 24 anos de Sandy e Lucas Lima foi anunciado em setembro do ano passado, nas redes sociais. E na época, os artistas ainda se apresentaram juntos no programa Altas Horas, mesmo após o anúncio.

*Com informações do Estadão Conteúdo

