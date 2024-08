Entre techno, house e funk, estreia de Mocharkk Calling no Brasil conquista público no coração de SP

O Rolê da Pan acompanhou o evento no último sábado (27) no Vale do Anhangabaú, na capital paulista

Divulgação Conhecido como Mocharkk, Pedro Maia, convocou sua legião de fãs para um encontro no Vale do Anhangabaú



Depois de uma turnê de sucesso na Europa e nos Estados Unidos, o evento Mocharkk Calling aterrissou no Brasil com sucesso de público, cerca de 5 mil pessoas, no último sábado (27). Com apenas 24 anos, Pedro Maia, mais conhecido como Mocharkk, convocou sua legião de fãs para um encontro no Vale do Anhangabaú, em meio aos prédios no coração da América Latina. O ambiente vibrante e a energia contagiante dos participantes fizeram do Mocharkk Calling um evento memorável, consolidando ainda mais o artista como uma das principais revelações da cena musical atual. Com a temática de ligações telefônicas, remetendo a uma brincadeira feita pelo DJ em seu ambiente íntimo com os amigos, a produção da grande festa transformou o cenário do Vale do Anhangabaú em uma grande pista de dança eletrizante.

Cabos suspensos sobre a cabeça dos participantes remetiam a fios elétricos que chegavam até o topo do palco, levando toda a energia do público em uma única conexão com a mesa do DJ. E falando em conexão, em seu long set, Mocharkk brincou com diferentes sonoridades da música eletrônica. Entre techno, house e funk, o DJ, que é nascido em Sorocaba, conquistou o público com suas raízes brasileiras e marcou seu espaço na estreia da festa que já conquistou uma legião de fãs pelo mundo afora.

O Rolê da Pan conversou com o público presente, que elegeu também os sets de Eli Iwasa e Mu540 como os melhores da noite. Para Rafael Alves, cabeleireiro: “Mocharkk faz tanto sucesso no exterior por seu talento inexplicável e por levar nossa cultura no seu som. Ele se diverte enquanto toca, transmitindo leveza e conectando o público com seu set. Já Mu540 transformou a pista de dança em um grande baile; me senti na minha ‘quebrada’, em Itaquera”.

Já para Vitor Duarte, professor de química: “Eli Iwasa manteve o público animado depois do set do Mocharkk, que foi um verdadeiro show. Pensei que seria praticamente impossível manter a mesma energia, mas ela entregou ainda mais do que eu esperava. Com certeza, ela e Mocharkk se destacaram como os melhores da noite”.

O line-up do evento contou com a participação de Cesar Nardini B2B Jay Mariani, Classmatic, Due, Eli Iwasa, Kenya20hz, Mu540 e Mochakk, além de áreas de descanso e praça de alimentação com food trucks. A grande festa foi realizada pela maior produtora de eventos de música eletrônica do país, a Entourage.