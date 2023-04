Sarah Paulson diz que ajudou Pedro Pascal financeiramente: ‘Dava dinheiro para se alimentar’

Atriz contou que socorreu o protagonista de ‘The Last of Us’ anos antes dele se tornar um fenômeno mundial

MARK RALSTON / AFP Sarah Paulson e Pedro Pascal são amigos de longa data



Quem vê Pedro Pascal atualmente talvez não imagine os perrengues que o ator já viveu para conseguir se manter na carreira artística. Por volta dos anos 2000, ele chegou a receber ajuda financeira da atriz Sarah Paulson, que é sua amiga de longa data. “Houve momentos em que eu dava a ele minha diária de um trabalho em que estava fazendo para que ele pudesse ter dinheiro para se alimentar”, contou a protagonista de “American Horror Story” à Esquire. Na época, o ator estava em Nova York fazendo audições para tentar entrar para o elenco de algum espetáculo do circuito Broadway ou Off-Broadway. Pascal disse que várias vezes pensou em desistir da carreira, pois sentia que seu momento não ia chegar: “Minha visão era que, se eu não tivesse uma grande exposição aos 29 anos, estaria acabado, então eu estava constantemente reajustando o que significava comprometer minha vida com esta profissão”. Aos 48 anos, ele vive o auge da sua carreira por seu elogiado desempenho em “The Last of Us”, da HBO Max, e “The Mandalorian”, do Disney+. As duas produções são franquistas de sucesso na cultura pop, sendo a primeira uma adaptação de um jogo de videogame e a segunda um spin-off de “Star Wars”. “Ele faz parte de alguns de projetos espetacularmente bem-sucedidos, mas, às vezes, nessas situações, o show é o superstar. Então, é realmente emocionante ver que ele é que está se tornando uma superestrela disso tudo”, comentou Sarah.