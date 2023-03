‘The Last Of Us’: saiba o que deve acontecer na segunda temporada da série

Produção deve retornar em 2025 ao HBO com nova personagem decisiva para a trama; fidelidade ao game, roteiro bem elaborado e atuações chamaram a atenção do público no primeiro ano

Reprodução/Twitter/@bellaramsey "The Last Of Us" estreou na HBO Max em 2023



O último episódio da primeira temporada da série “The Last Of Us” foi ao ar no último domingo, 12. Com um início triunfal, a produção baseada no jogo homônimo conquistou fãs pela fidelidade à história original e ao investimento da HBO em uma superprodução. Construída a partir de uma pandemia de fungos que assola o mundo, os primeiros episódios se encerraram com contínuas incógnitas que prometem ser desvendadas apenas em 2025, quando a já confirmada segunda temporada deve retornar. Para os fãs, as expectativas são de que o roteiro siga passos similares aos de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) do segundo game da franquia, “The Last Os Us Part II”, com mais ação, maquiagens e efeitos visuais, além de maiores interações entre os protagonistas e uma mudança de maturidade para a vida de Ellie.

Além disso, com a chegada de novos episódios, “The Last Of Us” introduzirá uma nova protagonista para a história. Abby aparecerá no enredo e será “inimiga” de Joel e Ellie, interpretando uma vilã em busca de vingança pelo pai morto durante a pandemia. Ainda não há confirmações de quem será a atriz escalada para o papel da personagem. No entanto, Ellie e Joel continuarão sendo interpretados por Bella Ramsey e Pedro Pascal, respectivamente. Segundo profissionais da série, em entrevista à revista norte-americana Variety, a segunda temporada deve focar mais em mostrar a luta contra os infectados. Ou seja, o projeto seguirá com mais efeitos visuais e de maquiagens, similares ao capítulo 5 da primeira temporada, episódio aclamado pelo investimento financeiro na produção de centenas de “zumbis”.

Após a chegada do fim da primeira temporada, “The Last Of Us” se sobressai ao acolher fãs do jogo original com sua fidelidade e ganhar novos acompanhadores. Ao se tornar uma das maiores aclamações do ano, a produção da HBO também quebra o ciclo de desaprovação de adaptações de jogos entre críticos. A atriz Bella Ramsey, que ficou conhecida pelo seu papel em Game Of Thrones, também alcançou um novo estágio em sua carreira ao dar conta de protagonizar cenas dramáticas, sensíveis e violentas na série. Mesmo sendo popularmente conhecida como uma série “pandêmica” ou sobre um “apocalipse zumbi”, o roteiro de The Last Of Us ressaltou a sua competência para abordar temas sólidos no debate público, como política, religião e sexualidade.