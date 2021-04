Sarah Poncio mostra closet e reforça rumores sobre separação de Jonathan Couto

Eles são pais de José, João e Josué, estão juntos desde 2016 e moram com a família da influencer em uma mansão no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram @sarah Nesta semana, Jonathan parou de seguir o perfil da esposa, mas voltou em seguida



A influencer Sarah Poncio fez uma ‘tour’ neste sábado, 17, pela mansão da família no Rio de Janeiro e um detalhe chamou a atenção dos seus seguidores no Instagram. A parte do closet que antes pertencia ao marido, Jonathan Couto, estava vazia. Há algumas semanas, surgiram boatos de que o casal, pais de José, João e Josué, não estão mais juntos. Jonathan, inclusive, não estaria mais morando na residência e nem usando aliança. Nesta semana, ele parou de seguir o perfil da esposa, mas voltou em seguida.

Outra questão que chamou a atenção foram alguns luxos da mansão de quase 3 mil metros quadrados construídos, avaliada em R$ 50 milhões. A casa é integrada e abriga os pais da influencer, Márcio e Simone, além do irmão Saulo, a cunhada Gabi Brandt e os sobrinhos Davi e Henry. Essa não é a primeira vez que o casal se envolve em alguma polêmica: em 2018, a então namorada de Saulo, Letícia Almeida, deu à luz a Madah. Meses depois, a família descobriu que a criança, na verdade, era filha de Jonathan — já casado com Sarah.