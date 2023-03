Sasha fala sobre rumores de que nasceu sem ânus: ‘Perguntei para minha mãe’

Filha de Xuxa Meneghel, modelo disse que procurou sobre o assunto após saber das especulações

Reprodução/YouTube/PODDELASoficial Sasha negou os rumores de que nasceu sem ânus



A modelo Sasha, filha da apresentadora Xuxa Meneghel e do ator Luciano Szafir, falou sobre os antigos rumores de que nasceu sem ânus. “Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Tem um negócio que a galera cisma que eu não tenho c*. Eu não sei [de onde tiraram isso], o que eles acham que eu faço?”, declarou a artista no podcast “PodDelas”. Assim que soube das especulações, Sasha contou que foi procurar sobre o assunto e descobriu que algumas pessoas nascem com anomalia anorretal, que é quando o ânus e o reto não se desenvolvem de forma adequada. “Eu não sabia [que isso existia], a primeira vez que me falaram eu falei assim: ‘Que isso, vocês estão inventando?’. Fui pesquisar e realmente existe. Acho que quando neném eles fazem a cirurgia”, comentou a modelo, que procurou Xuxa para confirmar se tinha ou não nascido com a anomalia. “Eu perguntei para minha mãe e não é verdade.” Questionada sobre a origem desses boatos, a modelo disse que não faz ideia do porquê eles surgiram e comentou que toda semana lida com informações falsas sobre sua vida pessoal. Como exemplo, ela citou que frequentemente afirmam que ela está grávida. “Acho que é porque minha mãe fala muito sobre ser avó. Qualquer oportunidade que tem: ‘Xuxa, qual sua cor preferida?’. ‘Azul, a cor mundial das avós.’ Qualquer coisa, ela me isso no meio”, brincou.