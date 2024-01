Sasha Meneghel é criticada por foto de biquíni em Fernando de Noronha

Alguns seguidores apontaram ‘magreza exagerada’, mas outras defenderam a filha de Xuxa: ‘Vão cuidar da vida de vocês’

Reprodução/Instagram/@sashameneghel Foto postada por Sasha Meneghel em hotel em Fernando de Noronha



A filha de Xuxa, Sasha Meneghel, de 25 anos, se tornou alvo de críticas nas redes sociais após postar uma foto de biquíni em Fernando de Noronha. Os comentários negativos foram direcionados ao corpo da jovem, que foi considerado excessivamente magro por alguns internautas. Na imagem, Sasha aparece sentada na beira de uma piscina do hotel de Bruno Gagliasso, com o famoso cartão postal de Fernando de Noronha ao fundo. Os comentários críticos não demoraram a surgir, com pessoas expressando preocupação com a aparência da jovem. “Estou apavorada com a magreza dessa moça. Só aparece osso. Será que ela está se sentindo bem?”, questionou uma internauta. Outra pessoa afirmou: “Ela é linda, mas essa magreza já está exagerada”. No entanto, alguns seguidores saíram em defesa de Sasha e apontaram “body shaming”, termo em inglês que se refere ao julgamento do corpo de uma pessoa. “E qual o problema em ser magra? Ela não está doente. É saudável e linda demais”, afirmou uma seguidora. Outra pessoa rebateu as críticas, dizendo: “Vão cuidar da vida de vocês. A Sasha tem dinheiro e se cuida muito bem. A magreza não é sinônimo de doença”.

Veja a postagem de Sasha no Instagram: