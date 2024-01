João Figueiredo faz declaração de amor para Sasha Meneghel na virada de 2024

João Figueiredo surpreende Sasha Meneghel com uma declaração de amor emocionante durante a comemoração da virada de 2024

Reprodução/Instagram/@joao;lucas João Figueiredo e Sasha celebram Ano-Novo em Pernambuco



O ano de 2024 começou com uma declaração de amor para Sasha Meneghel. Seu marido, João Figueiredo, compartilhou uma foto do casal na noite de Réveillon e escreveu uma mensagem romântica: “Estamos prontos para 2024. Te amo para sempre!”. O local escolhido para a comemoração foi o Pontal de Maracaípe, em Pernambuco. Sasha e João estão juntos há dois anos e oficializaram a união em abril de 2022. No entanto, eles estão namorando desde dezembro de 2019 e ficaram noivos em novembro de 2020.