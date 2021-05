Sasha se casa com João Figueiredo: ‘Prometo amar você para sempre’

Filha de Xuxa surpreendeu ao postar nas redes sociais que já está oficializou a união

Reprodução/Instagram/sashameneghel/14.05.2021 Sasha divulgou que está casada com João Figueiredo



Sasha divulgou nesta sexta-feira, 14, que está casada com o cantor gospel João Figueiredo. A filha da apresentadora Xuxa Meneghel já havia comentado que estava com planos de casar, mas acabou pegando os seguidores de surpresa ao anunciar que já oficializou a união. “Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado. Prometo amar e cuidar de você para sempre”, escreveu Sasha na legenda da publicação em que aparece de vestido branco e All Star com o marido no dia do casamento.

