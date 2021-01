‘Certeza que vai pegar mais de uma’, diz Xuxa sobre Fiuk no ‘BBB 21’

Apresentadora falou se participaria do relity show e revelou se pretende voltar à TV

Reprodução/Globo Xuxa participou do 'Encontro' e falou sobre o 'BBB 21'



Após decidir não renovar seu contrato com a Record, a apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu ao participar do “Encontro” na manhã desta terça-feira, 26. A atração comandada por Fátima Bernardes começou falando do “BBB 21” e enfatizou o interesse de Juliette por Fiuk. Sempre muito direta, Xuxa falou que acredita que o filho de Fábio Jr. vai se envolver com mais de uma sister: “Tenho certeza que vai pegar mais de uma”. A apresentadora do “Encontro” relembrou que a rainha dos baixinhos foi a primeira artista a entrar na casa do “BBB” para uma participação especial. Xuxa esteve na primeira edição do reality e contou que não sabia como agir lá dentro e que queria dar dicas e contar coisas de fora do jogo para os participantes.

Durante o programa matinal da Globo, Xuxa também falou que não participaria de um reality show como o “BBB” e explicou o motivo. “Eu só não iria pelo fato de não poder dormir direito, não tomar banho direito, fora que eu sou vegana. Tem coisas que me fariam ficar de mau humor logo, logo”, comentou a apresentadora que já disse em entrevistas anteriores que só dorme com o ar-condicionado em baixíssimas temperaturas. Fátima ressaltou que sempre achou que a vida de Xuxa era muito vigiada, assim como o “BBB”, e a loira contou que quando sua filha, Sasha, tinha cerca de três anos um diretor sugeriu colocar várias câmeras na sua casa e transformar sua vida literalmente em um reality, mas ela negou. Além da questão da exposição, Xuxa ressaltou que vê o “BBB” como uma “prisão” porque os participantes sabem que não pode sair da casa. “Muitas vezes a gente julga os participantes, mas eles não são aquilo”, comentou a apresentadora que também revelou que “adora uma treta”.

Volta à TV

Questionada por Fátima se pretende voltar a televisão, Xuxa disse que não tem esse plano. “Eu acho que a televisão tem um tempo, acho que enche o saco ficar olhado a mesma cara. Acho que tem que dar espaço para pessoas novas”, comentou. A ex-apresentadora da Globo falou ainda que se considera uma pessoa muito “polêmica” para a televisão aberta, pois não segue o “politicamente correto”. Ela enfatizou ainda que já faz parte da história da televisão brasileira e que, atualmente, as coisas mudaram, a internet ganhou força e não sabe mais se as pessoas querem ouvir o que ela tem a falar. Entre os projetos de Xuxa para este ano estão um filme sobre a sua vida e um documentário que será lançado pela Globoplay.