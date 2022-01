Schwarzenegger se envolve em acidente de carro em Los Angeles

Ator bateu em outros quatro carros em Avenida; uma mulher teve vários ferimentos na cabeça

Reprodução/ Twitter @Elex_Michaelson SUV do ator bateu em outros quatro veículos em Los Angeles



O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, se envolveu nesta sexta-feira, 21, em um acidente com vários veículos na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, do qual saiu ileso, de acordo com informações da polícia local divulgadas neste sábado, 22. O acidente ocorreu às 16h35 (horário local, 21h35 de Brasília) no cruzamento entre West Sunset Boulevard e Allenford Avenue, em Los Angeles, e quatro veículos se envolveram, um deles o do ator. Em comunicado, o Departamento de Polícia afirmou que todas as partes envolvidas permaneceram no local até a chegada dos policiais e que nenhuma delas é suspeita de estar sob a influência de álcool ou drogas. Schwarzenegger, de 74 anos, não sofreu nenhum ferimento, mas uma mulher que viajava em outro veículo teve que ser levada ao hospital com uma lesão na cabeça. Em declarações à revista “People”, um representante do ator confirmou que está em boas condições e que a sua única preocupação é o estado de saúde da mulher que teve de ir ao hospital.

*Com informações da EFE