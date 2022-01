Linn da Quebrada questiona Vip de Douglas só com homens: ‘Desconforto’

Ator escolheu Pedro Scooby, Thiago, Paulo, Rodrigo, Lucas e Luciano; cantora defende que a dividir a casa após a Prova do Líder é como ‘escolher quem privilegiar’

Reprodução/Rede Globo Linna manifestou seu desconforto na madrugada deste sábado, 21, com o colega Tiago Abravanel



A cantora Linn da Quebrada criticou o líder Douglas Silva por formado um Vip do apenas com homens. O ator, que venceu a Prova do Líder na noite de sexta-feira, 21, escolheu seis brothers: Pedro Scooby, Thiago, Paulo, Rodrigo, Lucas e Luciano. Foi a primeira vez que a casa do “BBB 22” foi dividida entre vip e xepa. Em uma conversa durante a madrugada deste sábado, 22, Linn disse a Tiago Abravanel ter sentido “desconforto” com a escolha de Douglas. “Quando eu vejo a divisão de xepa e vip, me incomoda que estão só homens”, iniciou. “Isso diz respeito a mim. É o meu olhar sobre essa divisão. Não quer dizer que eu vou ficar com cara feia, mas eu me permitir sentir o desconforto, o que pode ser, inclusive, uma besteira, mas é uma coisa material”, continuou a cantora.

“Eu também senti isso, Na hora que subi no quarto, a primeira coisa que ele falou foi: ‘Assim que eu terminei de dar as pulseiras, pensei: Eu não escolhi nenhuma mulher e me senti mal'”, respondeu Abravanel, que justificou as escolhas de Douglas. Linn rebateu, lembrando que é um jogo e todas as escolhas geram “privilégios” para alguns. “Não é colocar juízo de valor, mas é perceber o que as alianças formam materialmente. Isso é um jogo. É sobre quem eu quero privilegiar”. “Não estou passando pano, nem defendendo. Estou falando para você que não é isso”, defendeu Abravanel. “Foi uma escolha para esse momento que desencadeia outros momentos. Não é julgando, é percebendo, mas não vou deixar de me relacionar”, afirmou Linn.