Scooby quebra o silêncio e fala de primeira audiência do processo contra Luana Piovani

A primeira audiência do processo que o surfista Pedro Scooby está movendo contra a atriz Luana Piovani aconteceu nesta segunda-feira, 30, em Portugal. A artista, no entanto, não compareceu e nem pediu a sua advogada para representá-la. Na semana passada, a artista tornou público que estava sendo processada pelo pai dos seus filhos, Dom, Bem e Liz. “Ele está querendo me calar”, disse Luana em um vídeo publicado nas redes sociais. Na ocasião, ela também falou que o ex-BBB tentou desqualificá-la no processo. Em conversa com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Scooby disse que solicitou na ação uma tutela de personalidade, uma espécie de liminar para proibir Luana de falar sobre ele nas redes sociais. Scooby contou que antes da audiência tentou conversar com a ex-mulher, mas ela teria respondido por mensagem: “Vai lá e cancela aquele processo que eu penso em conversar com você”. Como a atriz não foi à audiência, apenas o surfista prestou esclarecimentos. De acordo com Scooby, ele disse à juíza do caso: “Em momento algum eu estou aqui para desqualificar a mãe das crianças, como mãe ou como mulher. Não quero isso. Eu estou aqui para mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada”.

Quando expôs nas redes sociais que estava sendo processada pelo ex-marido, Luana disse que Scooby colocou em anexo na ação fotos em que ela aparece nua e isso gerou muitas críticas ao surfista. O ex-BBB negou que tenha feito isso. “Em momento algum eu mandei foto dela para advogada, e em momento algum do processo tem foto dela anexada nua, isso não existe. O que tem anexado é, em uma parte do processo, um print do perfil dela, com todas as fotos dela. Foto de vida, com as crianças, várias fotos”, afirmou. “Isso é para mostrar que ela tentou me ‘agredir’ em dois momentos: um com a Anitta e outro com a Vanessa Lopes. Era só para mostrar isso, que ela usava essas pessoas para me ‘agredir’.” Em 2019, após Luana e Scooby anunciarem o fim do relacionamento, o surfista engatou em um namoro com a cantora Anitta. A relação durou cerca de três meses e teve grande exposição midiática. Já a polêmica envolvendo a influenciadora Vanessa Lopes aconteceu no ano passado, quando Scooby postou uma foto dos filhos junto com a tiktoker. Luana deixou um comentário no post perguntando quem era a jovem e seu questionamento não passou despercebido. Isso porque, muitos seguidores acharam que a atriz estava criticando a forma como Vanessa estava vestida.