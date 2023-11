Jon Bon Jovi será homenageado com o prêmio de ‘Personalidade do Ano’ por fundação filiada ao Grammy

‘Estou honrado’, disse o cantor em agradecimento nas redes sociais; evento acontece em fevereiro de 2024

Reprodução/Instagram/@jonbonjovi Jon Bon Jovi realiza trabalhos filantrópicos



O músico Jon Bon Jovi será homenageado por seus trabalhos filantrópicos no próximo ano. A organização MusiCares escolheu o cantor para representar a categoria “Pessoa do ano” e definiu a razão da seleção. “Para além de suas longas conquistas criativas, estamos celebrando Jon Bon Jovi por seus trabalhos filantrópicos de grande impacto”, explicou. A cerimônia acontece no dia 2 de fevereiro de 2024, em Los Angeles, 2024. Nas redes sociais, Bon Jovi agradeceu pela escolha. “Estou honrado. É a chance de nós, da indústria da música, retribuirmos o impacto que é causado em nossas vidas”, disse. A MusiCares é uma entidade sem fins lucrativos que, assim como a premiação Grammy, faz parte da “Recording Academy”, organização que reúne figuras do mercado fonográfico. Além de Bon Jovi, outras estrelas da música também foram homenageadas por esta iniciativa. É o caso de Tony Bennett (1995), Elton John (1997), Bono Vox (2003), Aretha Franklin (2008), Neil Young (2010), Paul McCartney (2012) e Bob Dylan (2015).