Selena Gomez se torna primeira mulher a atingir 400 milhões no Instagram

Cantora ultrapassou a socialite Kylie Jenner, que tem 382 milhões, e é a 3ª mais seguida da plataforma

Reprodução/Facebook Selena Gomez é a mulher mais seguida do Instagram



A ascensão de Selena Gomez nas redes sociais chama a atenção. A cantora se tornou a mulher com mais seguidores do Instagram ao atingir 400 milhões, apenas algumas semanas depois de destronar Kylie Jenner do posto de mulher com mais seguidores. A socialite tem 382 milhões de fãs no aplicativo. De modo geral, Selena Gomez é a terceira pessoa mais seguida do Instagram atrás dos jogadores Cristiano Ronaldo (562 mil) e Lionel Messi (442 milhões). Em 2019, a cantora ocupou o topo do ranking, mas foi ultrapassada por Ariana Grande que, em seguida, também foi ultrapassada por Kylie. De forma irônica, Selena e Kylie protagonizaram uma “briga silenciosa” nas redes sociais recentemente, envolvendo também a atual mulher de Justin Bieber, Hailey Bieber. As três trocaram indiretas por causa de maquiagem.