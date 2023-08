Sem falar inglês, brasileiro participa do ‘America’s Got Talent’ e emociona jurados

Mineiro cantou ‘Run to You’, de Whitney Houston, e ganhou o ‘botão de ouro’, que o coloca direto na próxima etapa

Reprodução/Instagram/@gabbrielhenrique cantor ainda publicou um momento nos bastidores em que aparece ao lado de Terry Crews cantando um trecho de 'A Thousand Miles'



O cantor brasileiro Gabriel Henrique participou nesta terça-feira, 1°, do programa americano “America’s Got Talent” e acabou levando o “botão de ouro” da jurada Sofía Vergara, este recurso colocou o artista direto na etapa de shows ao vivo sem a necessidade dos votos do restante do júri. Gabriel interpretou a canção “Run to you”, de Whitney Houston, e antes da apresentação ele conversou com os jurados com o auxílio de um tradutor, pois não fala inglês. “É meu sonho de infância estar aqui”, disse. Após mostrar todo o seu talento, Gabriel foi aplaudido de pé pelos jurados e pela plateia.”Se Whitney Houston e Mariah Carey tivessem um filho seria você, Gabriel. Você foi incrível”, disse Heidi Klum. “Não tenho palavras, foi tão perfeito, espetacular. Sua voz é bonita. Sua energia, quem você é. Foi perfeito. Essa performance foi algo que eu estava esperando, algo muito bonito e muito sincero”, disse Sofía. Em suas redes sociais, o cantor ainda publicou um momento nos bastidores em que aparece ao lado de Terry Crews cantando um trecho de “A Thousand Miles”, de Vanessa Carlton, e recriando a icônica cena do ator no filme “As Branquelas“. “Isso é um clássico brasileiro”, escreveu Gabriel.

