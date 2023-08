Gal Gadot revela conversas com James Gunn para ‘Mulher Maravilha 3’

Reformulação da DC Studios pode tirar Patty Jenkins da direção do longa

Divulgação Gal Gadot disse que está animada e ansiosa para o próximo capítulo da heroína



Três anos depois do lançamento de Mulher Maravilha 1984, os fãs da heroína da DC esperam por notícias da continuação. Em uma entrevista em junho, a atriz Gal Gadot, que deu vida a Diana, disse estar em negociações com os CEOs da DC Studios, James Gunn e Peter Safran, para o filme ‘Mulher Maravilha 3’. “Adoro interpretar a Mulher-Maravilha. É tão próximo e querido do meu coração. Pelo que ouvi de James e de Peter é que vamos desenvolver uma Mulher-Maravilha 3 juntos”, declarou ao Comicbook.com. Em dezembro, a mídia norte-americana disse que o roteiro de Patty Jenkins – responsável pela direção dos dois primeiro filmes – foi rejeitado. James Gunn confirmou “parcialmente” a informação. A diretora foi a público posteriormente dizer que nunca se afastou do projeto e está “aberta a considerar qualquer coisa que fosse pedida”. Gal Gadot interpretou a personagem em quatro ocasiões: em Batman vs Superman (2016), Mulher Maravilha (2017 e 2020) e Liga da Justiça (2017). “Ainda estou me beliscando para ver se vou acordar. Mal posso esperar para compartilhar o próximo capítulo de Diana com vocês”, acrescentou Gadot.