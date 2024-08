Serena Williams e os filhos são impedidos de entrar em restaurante em Paris: ‘Sempre uma novidade’

Serena Willians, uma das maiores tenistas da história, usou as redes sociais para informar que foi impedida de entrar em um restaurante em Paris. “Caramba Península Paris, me foi negado o acesso à cobertura para comer em um restaurante vazio de lugares mais agradáveis, mas nunca com meus filhos. Sempre uma novidade”, escreveu no X (antigo Twitter). A tenista está em Paris para acompanhar as Olimpíadas, inclusive participou da cerimônia de abertura e foi vista em alguns jogos, como nas quartas de final entre Brasil e Estados Unidos, na qual os brasileiros foram eliminados. O Península Paris, restaurante envolvido na polêmica, se posicionou sobre o assunto: “Prezada Sra. Williams, por favor, aceite nossas mais profundas desculpas pela decepção que você encontrou esta noite. Infelizmente, nosso bar na cobertura estava lotado e as únicas mesas desocupadas que você viu pertenciam ao nosso restaurante gourmet, L’Oiseau Blanc, que estava totalmente reservado”, escreveu. “Sempre tivemos a honra de recebê-lo e sempre o receberemos novamente. A Península Paris”, acrescentou.

Dear Mrs. Williams,

Please accept our deepest apologies for the disappointment you encountered tonight.

Unfortunately, our rooftop bar was indeed fully booked and the only unoccupied tables you saw belonged to our gourmet restaurant, L’Oiseau Blanc, which was fully reserved.

— The Peninsula Paris (@peninsulaparis) August 5, 2024