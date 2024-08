Nadador britânico diz que vermes foram encontrados na comida da Vila Olímpica em Paris

Adam Peaty criticou a proposta ‘narrativa da sustentabilidade’ francesa para os Jogos Olímpicos: ‘Eu quero carne’

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Medalhista de prata Adam Peaty, da Grã-Bretanha, posa após a final masculina dos 100m Breat das competições de natação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024



O nadador britânico Adam Peaty trouxe ainda mais uma polêmica sobre as condições da Vila Olímpica, onde os atletas estão alojados durante as Olimpíadas de Paris. Segundo ele, vermes foram encontrados na comida. “O serviço não é bom o suficiente para o nível no qual os atletas devem performar. Precisamos dar o nosso melhor. Em Tóquio a comida era incrível. No Rio era incrível. Mas desta vez? Não há opções de proteínas suficientes, há longas filas, temos que esperar 30 minutos por comida. Eu gosto de peixe, e as pessoas estão achando vermes no peixe. Não é bom o suficiente – disse Peaty, em entrevista ao jornal “The I”. Peaty também criticou a proposta de sustentabilidade que tinha sido vendida para a edição dos Jogos deste ano. “A narrativa da sustentabilidade foi empurrada para os atletas. Eu quero carne, eu preciso de carne para performar, e é isso que eu como em casa. Por que eu deveria mudar”, criticou.Uma das promessas dos organizadores das Olimpíadas era de que 60% das refeições fossem sem carne, e um terço delas baseado em vegetais.