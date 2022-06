Sérgio Hondjakoff, o Cabeção de ‘Malhação’, surge alterado em vídeo e ameaça matar o pai

Ator estava irritado porque seu pai se recusou a dar R$ 1 mil para ele; artista também criticou a mãe por controla seu dinheiro e enfatizou que não quer ser internado em clínica de reabilitação

Reprodução/Instagram/serginhohondjakoff Alterado, Sérgio Hondjakoff postou vídeos ameaçando o pai



O ator Sérgio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem Cabeção em “Malhação” (2000 a 2006), surgiu alterado nas redes sociais e fez ameaças ao pai. Vale ressaltar que o artista enfrenta problemas de dependência química e já esteve internado por conta disso. Em vídeos publicados na última segunda-feira, 6, no Instagram, Sérgio declarou: “Fala, galera, beleza? Eu estou aqui pancadão e todo mundo me foden**. Estou pedindo mil reais para o meu pai para ir para São Paulo, mas ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns ‘tequinhos’ [gíria usada para carreiras de cocaína] e fico ‘muito louco’”. Com um bastão na mão, o ator continuou: “Pai, se você não me der mil reais, eu vou ser obrigado a te matar. Você prefere me dar mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais”.

O artista também fez críticas a sua mãe e enfatizou que não quer voltar para uma clínica de rabilitação. “Nunca roubei ninguém. Se eu usei droga, foi com o meu dinheiro, a casa que minha mãe tem em Resende é com o meu dinheiro. Eu ganhei dinheiro para caramba e não administro nada. Sempre tive mesada, justamente para não fazer merda. Minha mãe, que gastou para caramba meu dinheiro, acha que pode me internar. Ela paga lá, fala que sou doente só porque tenho cara de maluco”, afirmou. “Não quero ser internado, sou maior de 18 anos, posso usar drogas se eu quiser na minha casa. Não posso usar na rua e a polícia ver. Não é crime usar droga dentro de casa. Minha família quer me internar num lugar que só tem gente se escondendo da polícia para não ir para a cadeia. Eu quero ir para a cadeia. Bolsonaro, por favor, me leva para a cadeia. Não quero ficar em uma clínica.” No ano passado, Sérgio estava internado em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, mas o local foi interditado em uma operação do Ministério Público sob a acusação de manter os pacientes em cárcere privado.