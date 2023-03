Série do momento, ‘Daisy Jones & The Six’ tem ex de DiCaprio e atração do Lollapalooza Brasil no elenco

Produção baseada em best-seller da literatura americana está na lista de mais assistidos do Amazon Prime Video na semana

Pamela Littky/Prime Video Os três primeiros episódios de 'Daisy Jones & The Six' estão disponíveis no Prime Video



A série Daisy Jones & The Six, nova aposta do Amazon Prime Video, tem feito sucesso entre o público da plataforma. Com uma estética voltada para a moda dos anos 70, a série conta a história da formação de uma banda de rock americana. O elenco da produção, além de circular constantemente pela música e pelo cinema, possui grandes relações com estrelas de Hollywood. A atriz Danielle Riley Keough, que vive a personagem Daisy Jones, é neta de Elvis Presley e filha de Lisa Presley. Além dela, Camila Morrone, ex-namorada de Leonardo DiCaprio, interpreta Camila Dunne, uma fotógrafa americana de origem latina. A modelo Suki Waterhouse, que vive um relacionamento de cinco anos com o ator Robert Pattinson, atua como Karen Sirko, uma das integrantes da banda da ficção. Waterhouse também tem uma carreira na música e se apresentará neste mês no Lollapalooza Brasil. Baseada no livro homônimo de grande sucesso, Daisy Jones & The Six estreou no Amazon Prime Video na última semana, com três episódios. O restante da minissérie terá mais sete capítulos, com lançamentos divididos semanalmente no catálogo. Até o dia 24 de março, todos os episódios já estarão disponíveis no streaming.