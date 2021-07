Sertanejo Tiago esclarece se relação com Tânia Mara chegou ao fim após cirurgia peniana

‘Tem muitas coisas que acontecem em um relacionamento e não são expostas’, declarou o cantor

O cantor sertanejo Tiago, que faz dupla com Hugo, decidiu abrir o jogo e falar sobre o suposto fim do seu relacionamento com a cantora Tânia Mara. O artista respondeu a dúvida de um seguidor que queria saber se o casal terminou após Tiago realizar uma cirurgia de aumento peniano. “Quando você chega a uma certa idade e vai amadurecendo, você começa a se tornar um pouco mais exigente com algumas coisas, a verdade é essa. Você vai ficado mais seletivo. A Tânia Mara está um passo à frente do que todos vocês imaginam. Ela jamais iria me bloquear, jamais ela deixaria de me seguir por brigas, discussões, até porque ela é tão educada que se a gente tivesse algum problema [ela resolveria] de uma outra forma. Vocês não têm ideia de como essa mulher é gentil e educada”, começou dizendo em um vídeo publicado no Instagram.

Tânia sabia da cirurgia de aumento peniano desde o começo e, segundo Tiago, ela pode ter ficado assustada com a grande repercussão do assunto e com as piadas nas redes sociais, mas isso não foi o motivou o término do casal. “Desde o primeiro momento, a gente sempre conversou sobre a cirurgia. Ela foi a primeira pessoa a saber, a gente sempre conversou demais”, afirmou. “Tem muitas coisas que acontecem em um relacionamento e não são expostas porque são intimidades do casal. O que aconteceu também por trás disso, eu moro no interior de São Paulo, a Tânia estava morando aqui no interior de São Paulo, menos de 200 km de mim. Um pouquinho antes dessa cirurgia, ela mudou para o Rio de Janeiro, que é um outro Estado. Tudo isso foi assunto e foi conversa entre a gente.”

O sertanejo não deixou claro se o relacionamento de fato chegou ao fim. “A história de Tânia de Tiago, se estão se falando ou não, se a gente está se vendo ou não, acho que é uma intimidade que nesse momento, independente de câmeras, a gente precisa analisar, pensar certinho e entender toda essa bagunça. Se der certo deu e se não der é porque não era para ser. Tudo o que pode acontecer é dar uma música”, declarou. O casal se conheceu durante as gravações de um programa especial do “Canta Comigo”, da Record TV, que foi apresentado por Xuxa. “Quando essa mulher passou do meu lado, cheirosa daquele jeito, ferrou. A partir dali começos a conversar e ter um relacionamento mais próximo”, contou Tiago.