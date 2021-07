Tirullipa se pronuncia após polêmico comentário sobre DJ Ivis e post de Pocah

Humorista virou assunto ao dizer que o músico, que foi preso por agredir sua ex-mulher, merecia perdão

Reprodução/Instagram/tirullipa/djivis/17.07.2021 Tirullipa explicou por que disse que o DJ Ivis merece perdão



O humorista Tirullipa se pronunciou após viralizar stories que ele postou há alguns dias no Instagram falado sobre o DJ Ivis, que foi preso após Pamella Gomes de Holanda divulgar vídeos em que aparece apanhando do músico. O artista chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado, 17. “Não é justo isso o que ele fez, mas Deus vai tocar com ele. Tenho certeza que esse cara vai voltar transformado um dia e a gente vai dar outra oportunidade sim, porque o mundo é de oportunidades. Tem que perdoar, o mundo é do perdão”, declarou Tirullipa, que enfatizou que estava apenas seguindo o exemplo de Jesus. A opinião do humorista dividiu opiniões e a cantora Pocah chegou a comentar sobre caso no Instagram: “Eu entendo o pensamento do Tirulipa porque eu também já pensei assim, eu achava que Deus iria transformar a pessoa que me agredia até porque o meu agressor dizia que estava sendo usado pelo diabo e que não queria me agredir e me chutar numa escada quando eu estava grávida de sete meses ou quase me cegar do olho esquerdo, eu achava que toda aquela humilhação era um testemunho para no futuro dizer: ‘Deus mudou minha vida e restaurou a minha família’. Eu acreditava nisso, juro”.

A ex-participante do “BBB 21” continuou dizendo que acredita que Deus transforma, mas o homem que a agredia não mudou como ela esperava. “Todo mundo merece uma segunda chance, mas para mim a chance de um agressor é ainda estar vivo e pagar pelo que causou na mente e no corpo de uma mulher, que nunca mais vai esquecer o pesadelo que é sofrer violência doméstica”. Em meio à polêmica, Tirullipa gravou uma série de stories se justificando. “Eu fui o primeiro a me manifestar por causa das minhas filhas, fui o primeiro a atacá-lo. Muitos me criticaram. Queira a prisão dele.” O humorista enfatizou que não concorda com a atitude do DJ Ivis, mas também acredita que “violência gera violência”. “Depois que ele foi preso, disse [para os meus seguidores] que agora é com a justiça, deixa ele pagar. O pessoal queria gritar com ele, bater nele, queriam pegar ele na porrada. Falei para não fazer justiça com as próprias mãos. Ele vai pagar muito caro e ele tem que pagar”, afirmou. “Tomara que ele aprenda a lição e volte transformado porque no meu entendimento como cristão nós viemos ao mundo para perdoar e ter um coração generoso”, concluiu o artista.

Tirulipa dizendo q DJ Ivis merece uma nova chance e q Deus vai tocar o coração dele é o suprassumo da hipocrisia, das palavras bonitas. Que ser humano evoluído ele é. Homem sempre dando outra chance pros brother. Quem vai mandar ele nos poupar? pic.twitter.com/Q2solk9Y3X — Dantas (@Dantinhas) July 17, 2021