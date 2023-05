Shakira é flagrada em passeio de barco com Lewis Hamilton em meio a rumores de affair

Horas antes, eles se cruzaram em um restaurante em Miami, nos Estados Unidos, e interagiram

Reprodução/Instagram/shakira/lewishamilton Shakira e Lewis Hamilton fizeram um passeio de barco juntos em Miami, nos EUA



A cantora Shakira fez um passeio de barco junto com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton nesta quarta-feira, 10, em Miami, nos Estados Unidos, e aumentou os rumores de que está vivendo um affair com o corredor. O iate parou próximo a mansão, avaliada em US$ 20 milhões, da artista colombiana. Nas imagens divulgadas pela imprensa internacional, é possível ver Hamilton dando a mão para Shakira para ajudá-la a entrar no barco. Outras pessoas estavam presentes no momento, incluindo o esgrimista Miles Chamley-Watson, amigo próximo do piloto. Horas antes, a cantora cruzou com Hamilton em um restaurante também em Miami e, de acordo com o Daily Mail, o piloto abriu um sorrisão quando a cantora se aproximou para cumprimentá-lo. Shakira está solteira desde o polêmico fim do seu casamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué. Já Hamilton estaria em um relacionamento com a modelo brasileira Juliana Nalu, mas não estava no passeio de barco e nem no restaurante. Hamilton não é o único pretendente de Shakira. Recentemente, a imprensa internacional divulgou que o astro de Hollywood Tom Cruise estaria interessado em namorar a colombiana. Os rumores começaram após eles serem fotografados juntos no último fim de semana no Grande Prêmio de Fórmula 1.