Shakira e Gerard Piqué anunciam separação após 12 anos de união

Reprodução/Instagram/shakira Shakira e Gerard Piqué se conheceram em 2010, na África do Sul



Chegou ao fim o casamento da cantora Shakira com o jogador Gerard Piqué após 12 anos de união. A informação é do jornal El Pais, que cita nota conjunta divulgada neste sábado, 4. “Lamentamos confirmar que estamos nos separando”, inicia a mensagem do ex-casal, pais de Milan e Sasha. “Para o bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa principal prioridade, pedimos que respeite a nossa privacidade. Obrigado pela compreensão”, ressaltam na mensagem. A relação que teve início em 2010, durante gravações para a Copa do Mundo na África do Sul, acabou depois que a intérprete de Waka Waka descobriu traições do jogador do Barcelona. Dias antes do anúncio, a cantora foi vista chorando em uma ambulância e o atleta já estava morando sozinho em seu antigo apartamento e frequentando salas privativas de duas boates localizadas na capital catalã com o jogador Riqui Puig e “acompanhado de outras mulheres”. Segundo a imprensa espanhola, a música Te felicito, lançada por Shakira no final de abril, seria uma indireta ao jogador. Em trecho da canção, ela diz: “Para te completar eu quebrei em pedaços. Eles me avisaram, mas eu não escutei. Eu percebi que o seu é falso. Foi a gota que transbordou o vidro. Não me diga que está arrependido. Isso parece sincero, mas eu te conheço bem e sei que você mente”. Até o momento, a artista colombiana não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais e as fotos em que aparece com Piqué continuam em seu perfil.