Shakira fala pela primeira vez sobre separação de Piqué: ‘Sinto que tudo é um pesadelo’

Shakira disse que está vivendo o momento mais sombrio da sua vida



A cantora Shakira quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a sua separação do jogador de futebol Gerard Piqué. Eles se conheceram em 2010, no auge da carreira da artista colombiana – que fez sucesso mundialmente com a música tema da Copa do Mundo na África do Sul. O relacionamento chegou ao fim em junho deste ano cercado de rumores de traição. O processo de separação ainda não chegou ao fim, pois o casal ainda não definiu como ficará a custódia dos filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Em sua primeira declaração sobre o assunto, Shakira enfatizou que falar sobre o divórcio ainda é um assunto delicado. “Sinto que este momento é provavelmente um dos períodos mais difíceis e sombrios da minha vida”, comentou a artista em entrevista à edição americana da revista Elle. Segundo a cantora, que se prepara para lançar um novo álbum após um hiato de cerca de cinco anos, a música e a família são o que a tem sustentado.

“É difícil falar sobre isso, especialmente porque ainda estou passando por isso, porque estou nos olhos do público e porque nosso rompimento não é como um rompimento normal. Então tem sido difícil não só para mim, mas também para os meus filhos. Incrivelmente difícil. Tem paparazzi acampado na frente da minha casa 24h por dia. E não há lugar onde eu possa me esconder deles com meus filhos, exceto na minha própria casa. Não podemos passear no parque como uma família normal ou tomar sorvete ou fazer qualquer atividade sem que os fotógrafos nos sigam. Então é difícil”, comentou. A cantora disse que tentou esconder toda a situação dos filhos para protegê-los, mas não foi possível. “Na escola, eles ouvem coisas dos amigos ou se deparam com notícias desagradáveis ​​na internet, e isso chega até eles.” Mesmo assim, a cantora tem se esforçado para preservá-los, pois sabe que eles são apenas duas crianças tentando processar a separação dos pais. “Às vezes eu sinto que tudo isso é um pesadelo e que eu vou acordar em algum momento. Mas não, é real.”

Shakira disse que a separação está sendo difícil porque seu grande sonho era ter “uma família para sempre”. “Ver esse sonho desfeito ou despedaçado é provavelmente uma das coisas mais dolorosas que se pode passar”, comentou. A artista decidiu enfrentar esse período retomando a carreira artística. Ela explicou que antes de ser mãe, fazia turnês mundiais e vivia como nômade para cumprir seus compromissos profissionais, mas quando seu filho mais velho entrou na escola, a colombiana percebeu que precisaria se fixar em um só país. “Coloquei minha carreira em segundo plano e vim para a Espanha torcer para que ele [Piqué] pudesse jogar futebol e ganhar títulos. E foi um ato de amor. Graças a isso, meus filhos puderam ter uma mãe presente, e tenho com eles esse vínculo incrível que é inquebrável e que nos sustenta”, afirmou. Durante a entrevista, a dona do hit Waka Waka deixou claro que seu foco é resolver a questão da custódia dos filhos: “Tenho fé que descobriremos o que é melhor para o futuro delas”.