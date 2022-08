Namorada de Piqué conquista familiares e deixa Shakira ‘para trás’

Jogador do Barcelona passou 11 anos casado com a cantora colombiana; recentemente, o atleta iniciou um relacionamento com Clara Chia

Reprodução/Instagram Pique iniciou um relacionamento há pouco tempo com Clara Chia



Após o fim do relacionamento de Gerard Piqué com a cantora Shakira, e o início do namoro com Clara Chía, a nova parceira do jogador espanhol já teria conquistado os familiares de astro do Barcelona. De acordo com informações divulgadas no site ‘Yas es Melodia’, a nova integrante da família tomou um caminho oposto ao da colombiana e lutou para ganhar o coração dos amigos e familiares de Piqué. Ao longo dos últimos 11 anos, Shakira não fez questão de se aproximar dos parentes e parceiros de seu ex-marido. Clara atualmente cursa relações públicas e tem uma personalidade mais ‘amigável’ que a ex-parceira de Gerard. Relatos dos familiares informaram que estão encantados com a nora, além do fato de que a nova namorada do jogador se aproximou dos atletas que convivem com Piqué no Barcelona, no dia a dia dos treinamentos.