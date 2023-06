Shakira faz nova revelação sobre relacionamento com Pique; veja o desabafo

Cantora e ex-esposa do jogador espanhol ressaltou que sua relação com o atleta foi conturbada: ‘Não nos entendíamos muito bem’

Reprodução/Instagram/shakira Shakira e Gerard Piqué se conheceram em 2010, na África do Sul



A cantora colombiana Shakira conversou com o jornal ‘El País’ nesta sexta-feira, 16, e falou com a imprensa sobre seu relacionamento com o ex-jogador do Barcelona, Gerard Pique. De acordo com a cantora, o início da sua vida amorosa com o atleta era um encanto, com uma série de atos românticos para que ambos pudessem estar juntos. No entanto, o tempo que estiveram numa relação não foi fácil. “Fiquei encantada com ele. Lembro-me de voar de Marrakesh para a Croácia. Estávamos sobrevoando Barcelona e perguntei ao piloto do avião se poderia pousar brevemente só para dar um beijo em Gerard. É a coisa mais romântica que já fiz na vida. (…) Eu queria estar perto de Gerard”, disse. Um dos tópicos abordados pela cantora de discordância com o Gerard foi a agenda dos dois, que eram completamente diferentes.

“Em 2011, quando comecei a namorar com ele, quase não nos víamos. [Ele] tinha 23 anos, 10 anos mais novo que eu. Jogador de futebol, bonitão, com fama de playboy… Ele era louco naquela época. No momento ele é um cara legal, mas na época ele era louco e eu não tinha garantia de que as coisas iriam adiante ou que começaríamos uma família. Não fiz nenhum sacrifício por ele naquele momento, não sabia o que esse menino queria comigo, de repente ele queria se divertir e não era a longo prazo”, pontuou. Após um ano do início do relacionamento com Piqué, Shakira revelou que não estava feliz e chamou a vida à dois de ambos como uma montanha-russa. “A nossa relação era muito conturbada, era uma Dragon Khan [famosa montanha-russa na Espanha], porque as nossas vidas profissionais não combinavam, era como misturar óleo e água. Eu era uma uma viajante do mundo e ele tinha que cumprir um cronograma. Não nos entendíamos muito bem”, finalizou.