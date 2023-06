Usuários relatam instabilidade no WhatsApp, Facebook e Instagram nesta sexta

Internautas citaram dificuldades de envio de áudio nas três redes sociais, além de imagens e figurinhas

Internautas relataram instabilidade no WhatsApp, Facebook e Instagram nesta sexta-feira, 16. Segundo relatos, os usuários reclamavam que tinha dificuldades de enviar áudios nos três aplicativos. No WhatsApp, os usuários só conseguiam enviar textos, ocorrendo falhas no envio de imagens, vídeos e figurinhas. As reclamações ultrapassaram 10 mil queixas no DownDetector direcionadas ao aplicativo de mensagens. No Facebook, os internautas apontaram falhas na exibição de imagens, seja fotos ou vídeos, enquanto no Instagram a principal reclamação seria a publicação de stories. Foram mais de 600 reclamações direcionadas ao Facebook e mais de 1.800 relacionadas ao Instagram. O Grupo Meta ainda não se pronunciou sobre o caso.

