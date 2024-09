Shakira interrompe show em Miami após fã tentar filmá-la por debaixo do vestido

Cantora até chegou a parar a apresentação por alguns minutos, mas público continuou com as tentativas, deixando cantora desconfortável

Reprodução/Youtube/@FeimLive Cantora ficou irritada com situação e acabou com o show



A cantora Shakira, de 47 anos, deixou o palco da boate Liv, em Miami, em um momento de desconforto durante sua apresentação do novo single “Soltera”. A artista se sentiu desrespeitada por alguns fãs que a filmavam de forma inadequada, capturando imagens por debaixo de seu vestido. Durante a performance, a cantora tentou ajustar seu figurino, puxando-o para baixo, mas a situação se tornou insustentável. Após alertar o público sobre o comportamento invasivo, Shakira decidiu que não poderia continuar.

Com uma expressão de descontentamento, ela anunciou: “Para mim, chega!” e se retirou do palco, deixando os presentes surpresos com a abrupta interrupção do show. A atitude da artista gerou repercussão nas redes sociais, onde muitos expressaram apoio a Shakira.

