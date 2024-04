Shakira supera Beyoncé e tem o álbum mais ouvido do mundo

De acordo com o Odds Scanner, ‘Las Mujeres Ya No Lloram’ é o mais ouvido do ano no Spotify, com mais de 3,6 bilhões de streams

Reprodução/Instagram/@shakira Shakira lançou no dia 22 de março o álbum 'Las Mujeres Ya No Lloram'



Shakira desbancou a cantora Beyoncé e conquistou o título de álbum mais ouvido do mundo até o momento com “Las Mujeres Ya No Lloram”, lançado em 22 de março. Antes disso, a cantora já havia lançado músicas sobre o fim de seu relacionamento com ex-jogador do Barcelona e da Seleção da Espanha Gerard Piqué, que terminou em junho de 2022, gerando polêmicas, incluindo uma traição do jogador de futebol. De acordo com o Odds Scanner, “Las Mujeres Ya No Lloram” é o álbum mais ouvido do ano no Spotify, com mais de 3,6 bilhões de streams. O sucesso da colombiana superou outros grandes nomes, como Beyoncé, cujo álbum “Cowboy Carter” ocupa o sétimo lugar no ranking mundial, com 750 milhões de streams.

O Spotify divulgou que Shakira é a 17ª cantora mais ouvida, com The Weeknd liderando a lista com mais de 112 milhões de ouvintes mensais. Reunindo dados da plataforma, o ChartMasters listou os 10 álbuns mais ouvidos até o momento, com destaque para “Nu King” de Jason Derulo, “Fireworks & Rollerblades” de Benson Boone e “Eternal Sunshine” de Ariana Grande.

Além disso, os brasileiros também marcaram presença no ranking, com “Paraíso Particular (Ao Vivo)” de Gusttavo Lima em 11º lugar, somando 651 milhões de streams, e “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)” de Ana Castela em 12º lugar, com 619 milhões de streams. A música continua sendo uma forma poderosa de conexão e expressão em todo o mundo, com artistas de diferentes estilos e nacionalidades conquistando milhões de ouvintes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA