Iza diz que gravidez é ‘a experiência mais louca’ da sua vida

Cantora fez uma surpresa a Yuri Lima, que saiu correndo pelo quarto gritando ‘eu vou ser pai’; casal está junto desde 2022

Cantora está gravida pela primeira vez aos 34 anos



O mine talismã, como os fãs carinhosamente chamam o bebê de Iza e Yuri Lima, está fazendo a família muito feliz. No último domingo (14), a cantora e o jogador participaram do programa Fantástico, da TV Globo. Iza falou sobre como ser mãe sempre foi um sonho, além de contar um pouco sobre como foi o processo de descoberta. “A experiência mais louca que eu estou passando na minha vida”. “Eu aqui, sentada, estou fazendo dois pulmões, dois rins, estômago, esôfago, esqueleto, pele, cabelo, cílios”, afirmou ela durante o bate-papo. Iza já estava grávida desde o carnaval, em fevereiro, mas ainda não sabia. À época, ela estava de três semanas. “Foram cinco horas no sol. Eu me lembro de ficar muito cansada”, relata a nova mamãe, aos 34 anos. A artista contou como foi anunciar ao companheiro, Yuri Lima, sobre a gravidez. Ela fez uma caixinha com uma chupeta, um par de sapatinhos de bebê e o teste de gravidez. “Ele começou a correr pelo quarto, abriu a janela e gritou ‘eu vou ser pai’”, lembra. “O que eu mais quero é ser um pai maravilhoso para o meu filho, um marido para a Iza, a mulher da minha vida”, disse o jogador do Mirassol durante o programa, emocionado. “A gente já se vê como uma família, porque somos”, completou Iza. No início da gestação, porém, a cantora levou um susto, pois teve um pequeno sangramento e desmarcou a agenda, incluindo um show em Aracaju, para assim, repousar. Apesar do susto, ela está bem e disse que não irá pausar a carreira. Ela se apresentará em setembro no Rock in Rio.

“Eu agora só diminui o ritmo de shows, mas vou continuar trabalhando. No Rock In Rio, vou estar com um barrigão de oito meses”, afirmou. “Imagina eu estar em cima de um palco grávida, isso é uma coisa que eu sonhei”.

Na última sexta-feira (12), a cantora fez uma live em seu perfil do Instagram e falou sobre a gradivez. “Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas achei que seria muito mais especial se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo a coisa que eu mais amo. Quando eu lancei o álbum, não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida. Sou mãe pela primeira vez e estou muito feliz em compartilhar esse momento de luz com vocês”, disse ela durante a live. Nas redes ela também compartilhou qual foi a reação da mãe dela ao descobrir da gestação, além de momentos da revelação aos amigos e familiares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

*Com informações do Estadão Conteúdo