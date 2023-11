Shakira trabalha em documentário temático sobre traição de Piqué

Obra audiovisual deve focar na traição, no processo de divórcio e na fase de adaptação da cantora

Don EMMERT / AFP Shakira e Gerard Piqué viveram um relacionamento de 12 anos



A cantora Shakira está trabalhando em um produto audiovisual para falar sobre o fim de casamento de 12 anos com Gerard Piqué. Segundo os portais internacionais Dailymail e The Sun, o documentário se chamará ”A Traição & Eu” e focará nos desafios da colombiana desde o descobrimento da traição do atleta. Desde que ficou ciente da infidelidade do esposo, Shakira protagonizou momentos marcantes. Entre eles, está a música Shakira (BZRP Music Session #53), um dos maiores sucessos das plataformas de streaming musical em 2023. A letra da canção viralizou após a cantora dizer que o homem trocou uma Ferrari por uma Twingo. Ela também chegou a discutir com a sogra, mãe de Piqué, que era sua vizinha na Espanha. Depois, Shakira decidiu se mudar com os filhos Sasha, de 8 anos, e Milan, de 10 anos, para Miami, nos Estados Unidos. Piqué, no entanto, assumiu o namoro com a jovem estudante Clara Chía, apontada como suposta amante do jogador de futebol espanhol.