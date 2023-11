Zezé di Camargo assume que traía Zilu em ‘fase de pegador’: ‘Tive mulheres bonitas como a Graciele’

Sertanejo deu detalhes sobre sua vida sexual entre 1992 e 2005: ‘Passava o rodo e não nego isso’

Reprodução/Instagram/@zezedicamargo Zezé di Camargo e Zilu são pais da cantora Wanessa



O cantor Zezé di Camargo assumiu traições em casamento com a ex-esposa, Zilu Camargo. Durante entrevista ao programa Podcats, dos influenciadores Camila Loures e Lucas Guimarães, o sertanejo contou que viveu “fase de pegador” entre 1992 e 2005, quando estava casado. “Sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas iguais a Gra [Graciele Lacerda, atual de Zezé] eu tive o quanto quis durante minha vida”, disse. “Teve uma época na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso”, considerou. Zezé di Camargo foi casado com Zilu por 30 anos, entre 1982 e 2012. Juntos, o ex-casal é pai da cantora Wanessa Camargo. Recentemente, eles se envolveram em uma discussão após a atual de Zezé, Graciele Lacerda, ser acusada de criar uma conta fake nas redes sociais para xingar e atacar a ex-esposa e a filha do sertanejo.