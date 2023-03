Sharon Stone diz que famoso filme a fez perder a guarda total do filho; saiba qual

‘O juiz perguntou ao meu garotinho: ‘Você sabia que sua mãe faz filmes de sexo?”, contou a atriz

A atriz Sharon Stone falou que perdeu a guarda do filho mais velho, Roan, atualmente com 22 anos, por ter estrelado o filme “Instinto Selvagem”, lançado em 1992. No longa, há uma famosa cena em que a atriz faz uma cruzada de pernas sem calcinha. Foi essa produção que a levou ao estrelato e a fez ganhar fama global. Em 1998, Sharon casou com o jornalista Phil Bronstein e, dois anos depois, ele adotou Roan. Quando o casamento chegou ao fim, em 2004, a artista procurou a justiça para ter a guarda total do filho, que na época tinha oito anos. “O juiz perguntou ao meu garotinho: ‘Você sabia que sua mãe faz filmes de sexo?’. Esse é o tipo de abuso do sistema, que considerou que tipo de mãe eu era porque fiz aquele filme”, falou no podcast Table for Two with Bruce Bozzi. “As pessoas estão andando sem roupas na TV normal agora e você viu talvez um décimo sexto de segundo de uma possível nudez minha – e eu perdi a custódia do meu filho.” A atriz contou que na época o juiz negou o pedido de guarda total com a justificativa que Phil poderia fornecer um lar mais estável para Roan. Ele também teria alegado que Sharon delegava o cuidado do seu filho a “terceiros”. “Isso quebrou meu coração”, falou a atriz, que possui uma ótima relação com o filho atualmente.