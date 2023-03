Filho de Andressa Urach expõe o que pensa sobre a mãe voltar à prostituição

Arthur também falou sobre a conta que a modelo abriu no OnlyFans após sua separação de Thiago Lopes

Reprodução/Instagram/ andressaurachoficial Arthur disse que apoia a mãe, Andressa Urach, pois ninguém paga as contas dela



Arthur Urach, filho mais velho da modelo e influenciadora Andressa Urach, deu sua opinião sobre a suposta volta da mãe à prostituição. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, o jovem de 17 anos – que foi emancipado e mora dos Estados Unidos – recebeu o seguinte questionamento: “Por que você apoiou sua mãe voltar para a prostitução e fazer OnlyFans?”. Sem rodeios, Arthur respondeu: “Gente, seguinte, alguém paga as contas dela? ‘Nop’, só ela [paga] e se esse foi o meio que ela achou para conseguir o próprio dinheiro então vou apoiar minha mãe”. Os rumores de que Andressa voltou a se prostituir começaram após acusações do ex-marido da modelo, Thiago Lopes, com quem ela tem um filho, Leon, de um ano. O ex-casal está brigando na Justiça pela guarda do menino, que atualmente está vivendo com o pai. Em entrevista à Quem na última quinta-feira, 2, a eterna vice Miss Bumbum negou que voltou a se prostituir: “Não preciso. Fiz meu primeiro saque do OnlyFans e, em poucos dias, já lucrei quase R$ 40 mil. Estou muito feliz”. A ex-participante de “A Fazenda” estaria cobrando US$ 50,00 por mês na plataforma em que é possível divulgar conteúdos eróticos. Na cotação atual, cada assinante precisa desembolsar por mês aproximadamente R$ 260,00.