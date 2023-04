Shawn Mendes e Camila Cabello são vistos aos beijos no Coachella

Casal estava separado desde novembro de 2021, após passar dois anos juntos

O mundo pop acordou neste sábado, 15, com uma boa fofoca. O ex-casal de cantores Shawn Mendes e Camila Cabello foram vistos aos beijos no festival Coachella, na Califórnia-EUA, durante a noite de sexta-feira. Diversos vídeos publicados nas redes sociais mostram os dois juntinhos em show e, em um deles, se beijando. Em outra gravação, Camila aparece ao lado de amigas e é questionada por um paparazzi se eles voltaram. Ela ri e passa direto pelo carro, onde Shawn abre a porta e a chama para entrar. Shawn e Camila terminaram o relacionamento em novembro de 2021 depois de dois anos juntos. Desde o rompimento, ambos foram vistos com outras pessoas e a cantora chegou a namorar o empresário Austin Kevitch, com quem terminou em fevereiro.

