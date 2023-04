Família de Marília Mendonça cria canal para receber denúncias sobre fotos compartilhadas

Familiares da cantora divulgaram um e-mail e pediram para que os fãs denunciem perfis que divulgarem as imagens do corpo de Marília após o acidente

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora A PCMG começou uma investigação sobre o vazamento de fotos da necrópsia de Marília Mendonça



A família da cantora Marília Mendonça criou um canal de denúncias contra o compartilhamento de fotos do corpo da artista. A criação do canal aconteceu dois dias depois de imagens da autópsia realizada pelo IML em 2021 vazarem e serem divulgadas nas redes sociais. João Gustavo, irmão da cantora, divulgou um e-mail para receber denúncias e prints do compartilhamento das imagens. “Venho aqui fazer um apelo para vocês. Juntamente com nosso advogado, nossa família decidiu criar um e-mail para receber denúncias de pessoas que estão compartilhando essas fotos. Então, venho aqui pedir encarecidamente que vocês tirem print e denunciem para a gente. Não queríamos estar passando por essa situação”, disse João no Instagram. Ruth Moreira, mãe da estrela do sertanejo, desabafou e disse que não cruzará os braços enquanto os responsáveis pelo vazamento não forem identificados. “Está faltando justiça. Redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem”, afirmou. Para realizar a denúncia, é necessário contatar os representantes da cantora pelo email familiammparasempre9@gmail.com. A divulgação das fotografias configura crime previsto no Código Penal.