Sidney Magal aparece em hospital após passar mal em show: ‘Eu me preocupei’

Cantor precisou deixar o palco para se medicar e, preocupado, correu para uma unidade de saúde

Divulgação/Assessoria de imprensa Sidney Magal Sidney Magal correu para o hospital após ter um pico de pressão alta durante um show



O cantor Sidney Magal tranquilizou os fãs nesta sexta-feira, 26, após passar mal na noite anterior em um show que realizou em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Em um vídeo enviado pela assessoria de imprensa do artista à Jovem Pan, Magal declarou: “Estou aqui para tranquilizar vocês sobre o ocorrido no show de ontem aqui em São José dos Campos. Eu tive pressão alta, elevadíssima, um pico de pressão. Já tenho pressão alta há muito tempo, eu me preocupei e achei que deveria correr para o hospital. Fui muito bem recebido, eles começaram a fazer exames e viram que não era nada grave”. Ele então acrescentou: “Nós nos veremos muitas outras vezes ainda, se Deus quiser. Aproveitando que estou no hospital, o meu sangue ferve por vocês, tenho certeza disso. Um beijo no coração de todo mundo. Estou bem”. Quando se sentiu mal no show, Magal deixou o palco e, dos bastidores, mandou um recado para o público. “Estou aqui atrás só dando uma descansadinha porque minha pressão deu uma subida repentina e isso aos 16 anos de idade é normal, entendeu?”, brincou. “Estou parado, tomando medicamento para a pressão normalizar e para mostrar para vocês que tudo está bem.” Assim que terminou o show, o cantor foi às pressas para o hospital, onde permanece em observação.