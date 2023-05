Preta Gil faz desabafo sobre traição: ‘Decepção não pode me paralisar’

Cantora falou que tem vivido novas experiências e agradeceu o apoio que está recebendo da família

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil agradeceu a família pelo apoio que está recebendo neste período



Enfrentando um tratamento contra um câncer de intestino e uma recente separação, a cantora Preta Gil falou como tem conseguido seguir em frente. Na madrugada desta sexta-feira, 26, ela compartilhou como foi seu dia anterior e refletiu sobre seu atual momento. “Fiz duas coisas que nunca tinha feito, andei de quadriciclo no Parque do Ibirapuera e fui ao boliche, foi muito emocionante. Ver a mobilização da família para me ver feliz é algo indescritível, quando falo família, sim, estou falando de parentes e amigos. Uns estão mais para filhos, outros para irmãos e até pai e mãe, mas são a família que me escolheu, eles escolheram me amar e me cuidar e eu aceitei, isso não é algo fácil para mim, eu sempre fui a que escolhi cuidar e hoje me permito ser cuidada”, postou a filha de Gilberto Gil nos stories do Instagram.

Em tom de desabafo, Preta acrescentou: “Essa é uma das maiores lições desse mundo que estou vivendo. E esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionais, eu não me permito mais não aproveitar a vida, a dor da decepção da traição não pode me paralisar!!! Dia após dia, eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir”. Há pouco mais de um mês, a relação de Preta com o personal trainer Rodrigo Godoy virou assunto, pois o colunista Leo Dias divulgou que o casamento deles chegou ao fim após a cantora descobrir que o então marido a traiu com sua ex-stylist. A cantora falou sobre a traição pela primeira vez no início desta semana, também pelas redes sociais. Rodrigo não comentou sobre o assunto em nenhum momento.