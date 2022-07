Silvia Abravanel assume relacionamento com cantor sertanejo

Filha número dois de Silvio Santos posou aos beijos com Gustavo Moura, que faz dupla com Rafael

Reprodução/Instagram/bomdiaecia Silvia Abravanel não assumia um relacionamento desde 2018



A apresentadora Silvia Abravanel confirmou os rumores de que está vivendo um relacionamento com o cantor sertanejo Gustavo Moura, dupla de Rafael. O casal compareceu na última quinta-feira, 14, a gravação do DVD Cabaré, uma parceria do cantor Leonardo com a dupla Bruno e Marrone. O evento aconteceu na casa de show Vibra, em São Paulo, e o casal, além de comparecer junto, posou aos beijos para os fotógrafos que estavam no local. A filha número dois de Silvio Santos não assumia um relacionamento desde 2018, quando se separou de outro cantor sertanejo, Kleiton Pedroso de Abreu. Antes disso, a ex-apresentadora do “Bom Dia & Cia” foi casada com o empresário Murilo Abbas, com quem teve uma filha, Laura, e com o executivo Felipe Coimbra, pai de Amanda, sua outra filha. A dupla Gustavo Moura e Rafael é conhecida pela música Cara de Golpe, que foi lançada no começo deste ano e soma mais 45 milhões de visualizações no YouTube. Nas redes sociais da dupla, há uma foto em que Silvia aparece junto com Gustavo.