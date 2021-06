Silvio Santos proíbe Silva Abravanel de retornar ao trabalho no SBT; entenda

Após a apresentadora do ‘Bom Dia & Cia’ ficar internada com Covid-19, o dono da emissora decidiu que a filha só vai voltar aos estúdios após tomar as duas doses da vacina

Reprodução/Instagram/silviaabravanel/07.06.2021 Silvio Santos quer que Silvia Abravanel só retorne ao trabalho após ser vacinada



A apresentadora Silvia Abravanel foi impedida de voltar ao trabalho no SBT por decisão de Silvio Santos. O dono da emissora proibiu a filha de voltar a comandar o “Bom Dia & Cia” até ela tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Silvia ainda não tomou a primeira dose, mas deve receber o imunizante em breve, pois tem 50 anos e faz uso de um medicamento desde que teve uma embolia pulmonar em 2017. “Ele [Silvio Santos] não quer me deixar trabalhar. Como fiquei hospitalizada, ele falou: ‘Não quero você na televisão enquanto não tomar a segunda dose’. Meu coração está minúsculo, menor do que a ponta do alfinete. Sinto saudade da minha família ‘Bom Dia & Cia’. Sinto saudade do público, das crianças e de estar nos lares das famílias. Faço o que amo”, afirmou Silvia ao Notícias da TV. A assessoria de imprensa do SBT confirmou a informação à Jovem Pan.

Em abril deste ano, a apresentadora testou positivo para a Covid-19 e precisou ser internada. No hospital, ela gravou uma live e contou que cuidou de todos da sua casa por um ano, mas foi infectada após uma pessoa próxima da família se descuidar. Durante os 11 dias em que esteve no hospital, ela chegou a desenvolver uma pneumonia. Silvio Santos está afastado do seu programa desde o começo da pandemia, já Silvia chegou a apresentar o “Bom Dia & Cia” por um período seguindo rígidas medidas de segurança, mas as gravações foram interrompidas em março deste ano após uma pessoa da equipe do programa testar positivo para a Covid-19. Desde então, Silvia decidiu ficar isolada com as filhas Luana, de 23 anos, e Amanda, de 15 anos, no sítio da família.