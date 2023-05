Silvia Abravanel chama série ‘O Rei da TV’ de ‘grotesca e chula’ e diz que não existe sucessor para Silvio Santos

Em entrevista ao Morning Show, apresentadora também detalhou seu noivado com sertanejo 17 anos mais jovem

Reprodução/Jovem Pan News Silvia Abravanel foi ao programa Morning Show para falar do legado de Silvio Santos, seu pai



Nesta sexta-feira, 5, o programa Morning Show recebeu a apresentadora Silvia Abravanel. Em entrevista, ela falou sobre a carreira de seu pai, Silvio Santos, e a série “O Rei da TV”, que conta sobre a trajetória do fundador da SBT. “Pelé, Xuxa, Hebe, vários outros não têm sucessores. Tem pessoas que conseguiram aprender alguma coisa com eles, mas [se tornar um] sucessor, não. São pessoas únicas, são pessoas que Deus mandou”, disse Silvia, que detestou a série sobre o Homem do Baú. “Achei uma maneira grotesca e chula de falar da vida do meu pai. Se é para fazer sátira, beleza. Se é para ser uma coisa pejorativa sobre a vida do meu pai, eu realmente não gostei. Vamos fazer ser engraçado? Vamos. Agora, tentar contar de maneira grotesca? Eu não aprovei e não gostei”, declarou. A produção possui duas temporadas disponíveis na plataforma Star+ e conta com José Rubens Chachá no elenco.

Recentemente, Silvia Abravanel anunciou seu noivado com o cantor sertanejo Paulo Moura. Ela deu sua opinião sobre o casamento e afirmou que a diferença de 17 anos não os afeta como casal. “Por mais que ele tenha 17 anos a menos que eu, ele trabalha desde os 6, então ele é muito maduro. É profissional, como homem, trilha o caminho dele sozinho. Saiu de casa novo, a mãe e o pai deram asas, e ele teve que amadurecer”, descreveu. “A gente é muito compatível psicologicamente falando, profissionalmente falando. Um puxa o outro, um ajuda o outro. Está sendo muito legal. A gente tem que voltar com essa coisa de união familiar perante Deus, perante aos pais”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Silvia Abravanel: